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GR: quattro feriti dopo un incidente a Sils im Domleschg

Keystone-SDA

Quattro persone sono rimaste ferite ieri in seguito di un incidente avvenuto sulla Schynstrasse in località Sils im Domleschg (GR). Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa per cinque ore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La collisione è avvenuta poco prima delle 17 di ieri pomeriggio. Una donna di 52 anni stava viaggiando in direzione di Thusis, quando all’altezza di Caseler Robel si è scontrata con un camion che viaggiava in senso opposto. Il veicolo pesante si è fermato di traverso in mezzo alla strada. Due auto che lo seguivano non sono riuscite a frenare in tempo. Una ha urtato contro il camion, la seconda contro la macchina che la precedeva.

I vigili di Thusis hanno estratto la 52enne dall’abitacolo della sua automobile. La Rega l’ha poi trasportata all’Ospedale cantonale a Coira. Due squadre di soccorso hanno prestato i primi soccorsi alla passeggera e a due feriti dell’ultima vettura coinvolta nell’incidente e li hanno trasportati all’ospedale di Thusis.

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