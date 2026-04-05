GR: quattro feriti in collisione a Seewis

Keystone-SDA

Quattro persone sono rimaste lievemente ferite ieri mattina attorno alle 10.30 in un incidente stradale che ha coinvolto altrettante auto ieri mattina a Seewis (GR), in Prettigovia.

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(Keystone-ATS) In una lunga curva a destra sulla strada nazionale N28, poco dopo la galleria della Chlus, un 34enne è finito sulla corsia opposta e si è scontrato con un’altra vettura guidata da un 28enne accompagnato dal figlioletto di due anni comunica oggi la polizia cantonale. La sua auto si è quindi scontrata con altri due veicoli, con a bordo due persone ciascuno, che provenivano in senso contrario.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dai servizi di soccorso di Coira e Schiers. I veicoli hanno subito danni materiali ingenti. A causa dell’incidente la strada nazionale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per 4,5 ore.