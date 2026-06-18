GR: record di studenti alla SUP dei Grigioni

Keystone-SDA

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Nel 2025 la Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni ha registrato per la prima volta più di 2'000 studenti. Il bilancio chiude con cifre nere. Le future misure di risparmio della Confederazione potrebbero però rendere più difficile l'ulteriore sviluppo del polo universitario.

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(Keystone-ATS) Il numero di studenti iscritti ai corsi bachelor e master è aumentato del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 2’003 studenti, ha comunicato oggi la SUP dei Grigioni. Il risultato finanziario per il 2025 ha chiuso con un pareggio pari a 0,6 milioni di franchi.

Il risultato positivo è stato favorito da programmi di perfezionamento professionale molto richiesti e da successi nel campo della ricerca. Il settore della ricerca è riuscito ad acquisire importanti finanziamenti, che hanno contribuito a stabilizzare la situazione. Un altro passo avanti nello sviluppo dell’istituto è rappresentato dal nuovo campus, che si trova attualmente in costruzione.

Paura del pacchetto di risparmi

In futuro la sfida che occuperà maggiormente la SUP sono le misure di risparmio annunciate dalla Confederazione. In particolare, l’aumento delle tasse universitarie e la riduzione dei contributi per la ricerca e l’innovazione potrebbero portare a una significativa riduzione dei finanziamenti federali, complicando l’accesso alla formazione accademica.

Per posizionarsi in modo strategico per il futuro, il Consiglio universitario ha definito le priorità di sviluppo. L’università punta sulla sua competenza principale nel campo dell’istruzione universitaria e orienta la ricerca in modo coerente in base alle esigenze della società. Altre aree prioritarie sono la tecnologia e l’informatica, lo sviluppo economico e l’approvvigionamento integrato nelle aree alpine.