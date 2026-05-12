GR: record per la mostra “Kirchner.Picasso”, la visitano in 18’000

Keystone-SDA

Quasi 18'000 persone hanno visitato la mostra con opere di Pablo Picasso ed Ernst Ludwig Kirchner a Davos (GR) da febbraio a maggio. L'esposizione è stata un successo di pubblico, ma anche un evento espositivo di rilevanza scientifica di portata internazionale.

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(Keystone-ATS) L’esposizione “Kirchner. Picasso” è stata la mostra più riuscita da quando il museo è stato inaugurato più di 30 anni fa, ha comunicato oggi il Museo Kirchner di Davos in un comunicato stampa. Normalmente, circa 20’000 visitatori si recano ogni anno al museo.

La mostra, che si è svolta dal 15 febbraio al 3 maggio, ha presentato circa un centinaio di dipinti, sculture, disegni e stampe di questi due importanti artisti dell’arte moderna classica. La direttrice del museo, Katharina Beisiegel, durante il vernissage aveva spiegato che il progetto era rilevante anche a livello di storia dell’arte. “Entrambi gli artisti sono stati fondamentali per l’arte moderna e hanno avuto un grande impatto sulle generazioni diartisti vissuti dopo di loro”, aveva detto a Keystone-ATS.

L’esposizione è frutto di un desiderio che Kirchner aveva espresso nel 1933, cinque anni prima di togliersi la vita.