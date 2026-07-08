The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

GR: regole speciali a Coira per la notte dei quarti di finale

Keystone-SDA

La polizia cittadina di Coira ha rilasciato una regolamentazione speciale in vista della partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio fra Svizzera e Argentina. Dato che la partita si terrà di notte alcuni locali dovranno richiedere un permesso speciale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo la storica vittoria di ieri sera contro la Colombia, la festa per la nazionale svizzera di calcio continua. Il calcio d’inizio si terrà domenica alle 3 di mattino, quando la Svizzera affronterà l’Argentina, campione del mondo in carica.

Le autorità del capoluogo retico hanno informato oggi pomeriggio tutti i locali della città sulle regole speciali per la partita dei quarti di finale, ha comunicato Andreas Müller, responsabile della comunicazione della città, a Keystone-ATS.

Nel quartiere Welschdörfli i locali che normalmente sono tenuti a chiudere alle 3.00 potranno far vedere la partita all’interno fino al fischio finale. Tutti gli altri esercizi che normalmente chiudono prima delle 3 del mattino potranno ospitare i tifosi per assistere alla partita, ma dovranno richiedere un permesso speciale per l’estensione dell’orario di chiusura alla polizia entro questo venerdì. Ad ogni ristorante possono essere concesse 15 proroghe all’anno per tenere aperto fino alle 3 di mattino, ha dichiarato la polizia della città di Coira.

Già per le partite precedenti la città di Coira ha allentato le proprie regole sugli orari di apertura. I ristoranti possono trasmettere all’esterno partite che iniziano non più tardi delle 22, anche se vanno ai tempi supplementari. Se invece i match iniziano dopo questo orario, gli schermi all’esterno devono essere spenti a mezzanotte.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR