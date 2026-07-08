GR: regole speciali a Coira per la notte dei quarti di finale
La polizia cittadina di Coira ha rilasciato una regolamentazione speciale in vista della partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio fra Svizzera e Argentina. Dato che la partita si terrà di notte alcuni locali dovranno richiedere un permesso speciale.
(Keystone-ATS) Dopo la storica vittoria di ieri sera contro la Colombia, la festa per la nazionale svizzera di calcio continua. Il calcio d’inizio si terrà domenica alle 3 di mattino, quando la Svizzera affronterà l’Argentina, campione del mondo in carica.
Le autorità del capoluogo retico hanno informato oggi pomeriggio tutti i locali della città sulle regole speciali per la partita dei quarti di finale, ha comunicato Andreas Müller, responsabile della comunicazione della città, a Keystone-ATS.
Nel quartiere Welschdörfli i locali che normalmente sono tenuti a chiudere alle 3.00 potranno far vedere la partita all’interno fino al fischio finale. Tutti gli altri esercizi che normalmente chiudono prima delle 3 del mattino potranno ospitare i tifosi per assistere alla partita, ma dovranno richiedere un permesso speciale per l’estensione dell’orario di chiusura alla polizia entro questo venerdì. Ad ogni ristorante possono essere concesse 15 proroghe all’anno per tenere aperto fino alle 3 di mattino, ha dichiarato la polizia della città di Coira.
Già per le partite precedenti la città di Coira ha allentato le proprie regole sugli orari di apertura. I ristoranti possono trasmettere all’esterno partite che iniziano non più tardi delle 22, anche se vanno ai tempi supplementari. Se invece i match iniziano dopo questo orario, gli schermi all’esterno devono essere spenti a mezzanotte.