GR: rimane elevata la domanda di spazio abitativo nei Grigioni

Keystone-SDA

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Per la prima volta dopo anni nel 2025 il Canton Grigioni ha registrato un saldo migratorio positivo. Questo sviluppo demografico ha avuto un impatto sulla domanda di abitazioni. Secondo il Barometro immobiliare della Banca Cantonale Grigione (BCG) pubblicato oggi è difficile prevedere un allentamento della carenza di spazi abitativi a breve termine.

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(Keystone-ATS) Malgrado l’attività edilizia ultimamente abbia ritrovato un certo slancio, l’offerta di alloggi nei Grigioni cresce solo lentamente. Inoltre i prezzi delle abitazioni di proprietà sono aumentati più della media svizzera.

Nell’arco di un anno l’acquisto di un’abitazione propria nella regione di Landquart è diventato del 5,2% più costoso. Al secondo posto si attestano le regioni Viamala e Maloja (entrambe +4,9%). Quest’ultima ha registrato la crescita più forte sull’arco degli anni: dal 1998 i prezzi delle proprietà sono aumentati di circa il 134%.

Sotto la media cantonale del 3,8% ci sono la regione Albula (+1,9%), Prettigovia/Davos (+2,7%), Bernina (3%) e Plessur (3,1%).

St. Moritz in testa

Il costo di un’abitazione varia notevolmente a seconda della località. Capolista è il Comune di St. Moritz, dove una casa unifamiliare con una superficie abitativa di 140 metri quadrati può costare fino a 2,8 milioni di franchi. Il prezzo al metro quadrato corrisponde a circa 20’000 franchi. Fanalino di coda della classifica pubblicata nel Barometro immobiliare è il Comune di Poschiavo con un prezzo per unità unifamiliare di 905’000 franchi. In circa un quarto dei Comuni grigionesi, principalmente localizzati nelle regioni Moesa, Viamala e Bernina, i costi per una casa unifamiliare si attestano sotto la media cantonale di 1,3-1,4 milioni di franchi.

Anche per gli appartamenti di proprietà St. Moritz è in cima al podio. Nella località engadinese un appartamento di 110 metri quadrati può costare fino a 1,84 milioni di franchi. Fuori dai centri turistici è invece possibile comprare un appartamento per meno di un milione di franchi. Ne sono un esempio i Comuni di Albula/Alvra, Domat/Ems, Landquart, Poschiavo, Roveredo e Thusis.

Rallenta il prezzo degli affitti

Sul fronte degli affitti nel primo trimeste del 2026 è stata registrata una certa calma sul mercato immobiliare grigionese. Secondo l’analisi degli annunci pubblicati, i prezzi degli affitti sono aumentati del 2,6% rispetto all’anno precedente. “A causa della persistente scarsità dell’offerta, si prevede che i prezzi degli affitti continueranno a salire”, ha scritto la BCG.

Per un appartamento di 90 metri quadrati i costi al mese si aggirano attorno ai 1’880 franchi al mese, spese accessorie escluse. Per gli inquilini i costi abitativi sono circa il 5% superiori alla media nazionale di 1’795 franchi al mese.