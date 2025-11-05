GR: ritrovato morto ricercatore di cristalli

Keystone-SDA

Un ricercatore di cristalli e minerali di 79 anni è stato ritrovato morto lunedì sul territorio del Comune di Vaz/Obervaz (GR). L'equipaggio di un elicottero ha individuato il corpo a sud della montagna Crap la Pala.

(Keystone-ATS) Secondo la polizia cantonale dei Grigioni, la scomparsa dell’uomo è stata annunciata domenica sera a Davos. Una prima ricerca notturna non ha avuto successo. La vittima è stata individuata il giorno dopo poco prima dell’imbrunire, alle 16.00.

Secondo i primi accertamenti della polizia, l’uomo è stato travolto da una lastra di roccia, che si è staccata su un terreno ripido. Le circostanze esatte del decesso sono oggetto di indagine.