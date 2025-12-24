GR: rubano nove moto e un furgone, fermati in Francia

Keystone-SDA

Quattro diciassettenni sono stati fermati poco oltre la frontiera con la Francia. Ieri sera avevano rubato a Cazis (GR) nove motociclette e un furgone. Lo riferisce la polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

(Keystone-ATS) Oltre ai dieci mezzi i giovani hanno sottratto pure una targa, caschi e denaro contante, si legge ancora nel comunicato.

I quattro adolescenti hanno quindi utilizzato il furgone per trasportare la maggior parte del bottino in Francia, loro paese di residenza. Tuttavia poco oltre il confine elvetico sono stati arrestati dalla polizia locale, che ha pure sequestrato la refurtiva. Tre motociclette erano invece state abbandonate in una fattoria poco distante dal luogo del furto.

Il ministero pubblico grigionese sta conducendo l’inchiesta in collaborazione con la giustizia francese.