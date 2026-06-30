GR: Samedan vieta i fuochi d’artificio rumorosi

Keystone-SDA

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L'assemblea comunale di Samedan ha approvato ieri sera il divieto di usare fuochi d'artificio rumorosi. La revisione della Legge comunale sulla polizia è stata accolta con 82 voti favorevoli su 91, solo 9 i contrari.

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(Keystone-ATS) La modifica della normativa comunale è stata approvata senza discussioni. Il divieto entra in vigore da subito.

Ad oggi gran parte dei Comuni dell’Alta Engadina proibiscono l’uso di fuochi d’artificio. Si tratta dei Comuni di Bever, Celerina, La Punt, Pontresina, S-chanf, Silvaplana, St. Moritz e Zuoz. Samedan rimaneva finora una delle uniche località dove non c’era un divieto. Al suo posto esisteva una normativa che raccomandava alla popolazione di rinunciare volontariamente ad accendere fuochi d’artificio. Ma questa si è rivelata inefficace, ha scritto il Municipio nel suo messaggio. Nei cieli di Samedan il 31 dicembre e il Primo agosto i botti continuano a farsi sentire.

Il Municipio ha così deciso di seguire il tenore che si è fatto largo nella popolazione e nei Comuni vicini, ovvero di avere una regolamentazione chiara, uniforme e sostenibile come nella maggior parte della regione.

Divieto in altri Comuni e a livello nazionale

Nei Grigioni più di un terzo di tutti i Comuni ha già introdotto un divieto. Gli ultimi ad approvarlo, oltre Samedan, sono stati Coira e Zizers lo scorso 14 giugno.

La questione tiene banco anche a livello nazionale. L’iniziativa popolare “Per una limitazione dei fuochi d’artificio” sarà sottoposta al voto. L’iniziativa chiede di vietare a livello svizzero la vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi ai privati per proteggere persone, animali e ambiente. I fuochi d’artificio pubblici per eventi importanti, come la Festa nazionale, potranno invece continuare a svolgersi. Anche i prodotti poco rumorosi, come i “vulcani”, potranno essere utilizzati dai privati.