GR: sciatore tedesco muore a Samnaun

Keystone-SDA

Uno sciatore tedesco ha perso la vita ieri in un incidente sulle piste del comprensorio di Samnaun/Ischgl (GR/A). Nonostante i primi soccorsi subito prodigati il 68enne è deceduto ancora sul posto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

(Keystone-ATS) Verso le 10.30 il 68enne stava scendendo dall’Alptrider Sattel verso l’Alp Trida; in base alle prime informazioni – scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato -, un bambino accompagnato da un uomo adulto stava scendendo la stessa pista blu. A un certo momento il tedesco e il bambino si sono avvicinati, e il primo è caduto.

Persone terze, tra cui tre medici, e il personale del servizio di soccorso hanno subito avviato la rianimazione dell’uomo, proseguita poi dal team di un elicottero di soccorso austriaco giunto sul posto. Il 68enne però non ce l’ha fatta.

La polizia alpina sta indagando assieme alla procura sulle circostanze dell’incidente ed è alla ricerca di testimoni. Dopo un po’ il bambino e il suo accompagnatore si sono infatti allontanati. L’adulto è invitato a farsi avanti.