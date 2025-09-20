The Swiss voice in the world since 1935
GR: scontro frontale a Bonaduz, due feriti

Due automobilisti - uno di 60 anni e uno di 59 anni - sono rimasti feriti questa mattina sull'A13 all'altezza di Bonaduz (GR) dopo essersi scontrati frontalmente. Lo ha comunicato oggi la polizia retica.

(Keystone-ATS) Il 60enne, che viaggiava da Coira in direzione di Thusis, ha riportato ferite di media entità ed è stato trasportato all’Ospedale cantonale dei Grigioni, mentre il 59enne, che circolava in senso opposto, ha subito leggere lesioni per cui si è sottoposto autonomamente a una visita di controllo in un secondo tempo, precisa la nota.

Quest’ultima aggiunge che durante le operazioni di intervento e di indagine è scoppiato un incendio nella zona del motore dell’auto del 59enne, rapidamente spento da 15 membri dei vigili del fuoco.

La polizia cantonale indaga sull’esatta dinamica dell’incidente.

