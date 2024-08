GR: scontro frontale sul Passo del Flüela (GR), motociclista ferito

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un motociclista 75enne si è scontrato frontalmente con un auto ieri mattina sul Passo del Flüela (GR), rimanendo ferito. Dopo i primi soccorsi prestategli sul posto è stato trasportato all’ospedale di Davos.

Il motociclista stava scendendo dall’Ospizio del Flüela verso Davos poco dopo le 11.00, indica la polizia cantonale grigionese in una nota odierna. All’altezza di Tschuggen, dopo una curva cieca a destra, ha sorpassato un’auto senza accorgersi di un veicolo che sopraggiungeva in salita. Questo ha causato una violenta collisione frontale tra l’auto in arrivo e la moto.

La strada del passo del Flüela è stata chiusa al traffico per circa mezz’ora. Le circostanze esatte dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.