GR: scontro tra bus e due auto, 4 feriti di cui uno grave

Keystone-SDA

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Quattro feriti di cui uno grave: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio sulla strada dell'Oberalp H19, tra Laax e Ilanz, nel cantone dei Grigioni, nel quale sono stati coinvolti un pullman e due vetture.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia grigionese.

Un automobilista 69enne, stava viaggiando in compagnia di una passeggera, poco prima le 15.00 in direzione di Ilanz, quando superato l’accesso per Sagogn e alla fine di una curva a sinistra, il suo veicolo ha invaso la corsia di contromano andando a urtare violentemente il lato anteriore del pullman con targa lituana, privo di passeggeri a bordo, che circolava in senso opposto, indica la nota.

A causa dell’impatto e del conseguente rollio, il bus è stato spinto verso la scarpata non protetta sul lato destro costringendo quindi il conducente a effettuare una controsterzata e finendo a sua volta nella corsia opposta, dove il mezzo si è scontrato con un’altra auto. Il pullman è poi finito contro un terrapieno dove si è fermato.

Il conducente della prima auto coinvolta nell’incidente è rimasto intrappolato nel veicolo e ha riportato ferite gravi: la Rega lo ha trasportato in elicottero all’ospedale cantonale di Coira, sottolinea la nota aggiungendo che la sua passeggera ha riportato ferite di media gravità, mentre l’autista del pullman e il conducente della seconda autovettura se la sono cavata con ferite lievi. Le squadre di soccorso hanno trasportato i tre in ospedale. La strada è rimasta completamente chiusa al traffico per circa quattro ore e mezzo.