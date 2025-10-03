The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: scoperte meduse d’acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

Keystone-SDA

I Grigioni si sono arricchiti di una nuova specie animale. Nel laghetto balneabile di Trimmis (GR) sono state scoperte delle meduse di acqua dolce. Per i bagnanti non vi è nessun pericolo poiché non sono velenose, informa il Cantone sul suo canale WhatsApp.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’animale, quasi del tutto trasparente, è stato osservato e filmato a metà settembre nel lago balneabile. Un video, allegato al messaggio inviato quest’oggi dal Canton Grigioni, mostra la medusa d’acqua dolce, grande al massimo 2,5 centimetri, mentre nuota.

La Craspedacusta sowerbii vive in acque ferme o a lento scorrimento, dove la zona costiera può riscaldarsi notevolmente. Si nutre di piccoli crostacei, rotiferi e protozoi.

Le meduse d’acqua dolce sono innocue per l’uomo e non hanno nulla a che vedere con una scarsa qualità dell’acqua. Si tratta dell’unica specie del genere Craspedacusta presente in acqua dolce che si è diffusa oltre l’Asia orientale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR