GR: sfide politica linguistica a decima Serata retoromancia

Keystone-SDA

Si è tenuta ieri a Palazzo federale a Berna in presenza del consigliere federale Ignazio Cassis e del consigliere nazionale Martin Candinas (Centro/GR) la decima Serata retoromancia organizzata dal gruppo parlamentare "lingua e cultura rumantscha" e dalla Lia Rumantscha. Fra le altre cose, si è discusso delle attuali sfide della politica linguistica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la Lia Rumantscha, l’organizzazione federativa per tutte le associazioni culturali di lingua romancia.

All’evento hanno partecipato oltre un centinaio di parlamentari e ospiti, su invito di “lingua e cultura rumantscha”, presieduto da Candinas.

In questa occasione il sursilvano ha consegnato simbolicamente una chiave retoromancia ai nuovi presidenti delle due Camere federali, il consigliere agli Stati Stefan Engler (Centro/GR), romanciofono, e il consigliere nazionale nazionale Pierre-André Page (UDC/FR), nonché al consigliere federale Ignazio Cassis, indica il comunicato.

Il ticinese ha ripercorso i cinque anni dell’Emna Rumantscha, la settimana dedicata al romancio a livello internazionale. Mentre la copresidente della Lia Rumantscha Urezza Famos ha ringraziato il parlamento per il sostegno alla lingua romancia.

La serata, giunta alla decima edizione, ha l’obiettivo richiamare l’attenzione sull’importanza della promozione del romancio.