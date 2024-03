GR: si addormenta al volante e centra altra auto, autisti illesi

1 minuto

(Keystone-ATS) Scontro frontale stamane poco prima delle 6.00 a Fideris, in Prettigovia: un 24enne che circolava in direzione di Klosters si è addormentato al volante ed ha centrato un’automobile che procedeva correttamente in senso inverso. A causa dell’impatto, quest’ultimo veicolo è finito in una scarpata, ma il conducente 54enne è rimasto illeso. Lo stesso dicasi per il giovane responsabile dell’incidente. I due veicoli sono andati completamente distrutti, indica la polizia cantonale grigione in una nota.