GR: sistema d’innevamento artificiale più efficiente su Heinzenberg

Keystone-SDA

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Il Governo grigionese ha approvato le revisioni parziali delle pianificazioni locali dei Comuni di Flerden, Urmein e Tschappina. Con questo passo vengono in paticolare poste le basi per continuare l'attività sciistica nel comprensorio sciistico di Tschappina-Lüsch-Urmein.

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(Keystone-ATS) L’obiettivo della revisione parziale è garantire un innevamento artificiale più efficiente nel comprensorio sciistico che si estende dai 1’500 ai quasi 2’200 metri di quota. La modifica della pianificazione totale si è resa necessaria in quanto si prevede di potenziare gli impianti di innevamento esistenti e di adeguare le aree destinate all’innevamento.

In un comunicato odierno, il Governo grigionese sottolinea che il comprensorio sciistico sull’Heinzenberg riveste grande importanza per la regione e per il turismo invernale. “Con il progressivo riscaldamento climatico, il comprensorio sciistico è confrontato con nevicate sempre meno abbondanti e la finestra temporale per l’innevamento tecnico si accorcia”. Per il funzionamento futuro le piste principali dovranno essere innevate in modo più efficiente.