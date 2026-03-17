GR: St. Moritz, lanciata la corsa verso il seggio di sindaco

Keystone-SDA

È stato svelato il primo nome in corsa allo scranno di sindaco di St. Moritz: si tratta dell'insegnante di sport ed esperto di sci di fondo, Adriano Iseppi. L'attuale sindaco, Christian Jott Jenny, non svela ancora le sue carte.

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(Keystone-ATS) Iseppi ha comunicato la sua candidatura tramite un video pubblicato sui social media. Con gli sci di fondo ai piedi ha paragonato la corsa elettorale a una maratona. Iseppi, cresciuto a Savognin con origini valposchiavine da parte di padre, si candida come indipendente, ha confermato all’agenzia Keystone-ATS.

Da otto anni il Comune è guidato da Christian Jott Jenny, cantante lirico e manager culturale nato a Zurigo. Nelle ultime due elezioni è sempre riuscito a prevalere sui suoi sfidanti. Nel 2018 ha spodestato al ballottaggio l’ex sindaco Sigi Asprion. Nel 2022 ha invece riconfermato il seggio conteso anche dal direttore dell’aeroporto di Samedan, Martin Binkert (Centro).

Alla domanda se si metterà a disposizione per un terzo mandato, Jenny ha risposto: “comunicheremo il tutto al momento opportuno. Certamente prima del 14 aprile”. A metà aprile scade infatti il termine per inoltrare le candidature a due mesi dall’elezione.

Gli altri membri del municipio, gli undici membri del Consiglio comunale e la commissione di gestione verranno invece eletti il 27 settembre.