GR: St. Moritz punta su un CEO per la gestione comunale

St. Moritz (GR) intende rivoluzionare la sua amministrazione: al posto del tradizionale sindaco, il comune pensa di introdurre la figura di un CEO. Inoltre, il consiglio comunale dovrà essere ridotto da 17 a 11 membri, con un risparmio previsto di 20.000 franchi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’obiettivo, come comunicato questa sera dalle autorità comunali, è rispondere alla crescente complessità delle funzioni amministrative e alle aspettative della popolazione per una gestione più moderna ed efficiente.

Con il modello del CEO, si vuole separare la guida politico-strategica da quella operativa: un direttore generale (o appunto CEO) si occuperà di gestire la macchina comunale, eliminando la figura del segretario comunale. Egli sarà affiancato da una direzione composta dai capi dei vari dipartimenti amministrativi.

In un secondo passo, si pensa di procedere alla riduzione dei membri del consiglio comunale, motivata dalla difficoltà di trovare candidati sufficienti per il ruolo.

I cittadini della località turistica voteranno su entrambe le proposte il prossimo 28 settembre, in due scrutini indipendenti. Per illustrare le novità, il 9 settembre si terrà un incontro informativo organizzato dalle autorità comunali.

