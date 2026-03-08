GR: St. Moritz sostiene il salvataggio dell’ospedale di Samedan

Keystone-SDA

Anche il Comune di St. Moritz ha approvato il piano di salvataggio dell'ospedale dell'Alta Engadina. Finora sono dunque dieci i Comuni ad essere favorevoli. Manca solo il voto di Zuoz.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli aventi diritto di voto di St. Moritz hanno accettato a larga maggioranza di costituire il nuovo ente di gestione “Sanadura” e il credito di 19,5 milioni di franchi per i tre accordi di prestazione con l’ospedale, le case di cura e il servizio Spitex.

La partecipazione ha raggiunto quasi il 59%.

Attualmente non è ancora chiaro quando i votanti di Zuoz – l’ultimo Comune dell’Alta Engadina che deve ancora esprimersi – andranno in assemblea. Secondo il Municipio le informazioni non erano sufficienti per formulare una raccomandazione di voto. “Non appena la situazione sarà più chiara e i fatti trasparenti, vi inviteremo a una nuova assemblea comunale”, aveva scritto l’esecutivo in un comunicato a fine febbraio.