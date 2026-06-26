GR: strategia per la biodiversità sulla buona strada

Keystone-SDA

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Da un anno la strategia per la biodiversità del Canton Grigioni si trova in fase di attuazione. Il Cantone ha tracciato oggi un primo bilancio positivo. L'obiettivo è di trasmettere alle generazioni future un patrimonio naturale sufficientemente intatto.

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(Keystone-ATS) Nell’ambito della Strategia per la biodiversità 2023-2032, il Cantone ha definito 20 obiettivi che sfociano in 28 misure.

Secondo un comunicato diffuso oggi, 26 si esse sono già state avviate, mentre altre due sono in fase di preparazione. Gli esempi presentati spaziano dalla Mesolcina, dove nuovi stagni offrono nuovamente un habitat ad anfibi rari, al Glaspass fra Thusis e Safien-Platz, dove una torbiera viene rigenerata in modo mirato e la sua gestione viene semplificata.

Secondo il comunicato, il primo anno è stato caratterizzato dalla fase di avvio: chiarire le competenze, stabilire le procedure, avviare i progetti. “Il 2025 ha ricordato per molti aspetti una start-up”, ha dichiarato il responsabile del progetto Luis Lietha.

Le misure avviate verranno ora consolidate e verranno avviati ulteriori progetti.