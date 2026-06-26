GR: strategia per la biodiversità sulla buona strada

Keystone-SDA

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Da un anno la strategia per la biodiversità del canton Grigioni si trova in fase di attuazione. Il Cantone ha tracciato oggi un primo bilancio positivo. L'obiettivo è di trasmettere alle generazioni future un patrimonio naturale sufficientemente intatto.

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(Keystone-ATS) Numerosi progetti per raggiungere questo traguardo sono già in corso. Delle 28 misure previste 26 sono già state avviate e altre due sono in fase di preparazione, ha dichiarato oggi a Grüsch davanti ai media il responsabile del progetto Luis Lietha. Ha poi fornito dati e cifre concreti relativi al primo anno di attuazione della strategia: “Sono stati ad esempio creati 23 nuovi piccoli specchi d’acqua e sono stati individuati 250’000 metri quadrati di potenziale per la promozione della biodiversità”. Inoltre, è stata rivitalizzata una grande torbiera bassa sul Glaspass; altre zone umide seguiranno.

Come esempio concreto, Lietha ha menzionato la Mesolcina, dove nuovi stagni dovrebbero ridare un habitat a rare specie di anfibi. “In Mesolcina la diversità degli anfibi è notevole. Ad esempio, la rana agile e la rana verde minore si trovano, nei Grigioni, solo qui”, ha spiegato Lietha. Entrambe le specie sono fortemente minacciate a livello nazionale.

Nel rapporto annuale sulla strategia per la biodiversità viene spiegato anche il motivo per cui in Mesolcina vi sia un reale bisogno di nuovi stagni: “Il fiume Moesa è stato canalizzato, il fondovalle drenato, gli stagni interrati, l’uso del suolo intensificato e il traffico è diventato sempre più denso”, si legge nel rapporto. Di conseguenza, sono scomparsi i siti di riproduzione e i corridoi migratori e le popolazioni si sono ridotte.

Secondo Lietha, il primo anno di attuazione è stato caratterizzato anche dalla fase di avvio: chiarire le competenze, stabilire le procedure, avviare i progetti. “Il 2025 ha ricordato per molti aspetti una start-up”, ha affermato Lietha.

Una delle misure coinvolge anche 30 aziende agricole di tutto il cantone. Le cosiddette “aziende della biodiversità” ricevono un compenso per le loro prestazioni in aggiunta ai consueti pagamenti diretti. Alle aziende vengono assegnati obiettivi di prestazione adeguati alla località, che vengono valutati al termine del periodo contrattuale.

Il presidente dell’Unione degli agricoltori grigionesi, Thomas Roffler, presente alla conferenza stampa, ha spiegato perché ciò sia così prezioso per gli agricoltori: “Progetti pilota di questo tipo non devono essere necessariamente completamente maturi e perfetti. Offrono l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni e di separare il grano dalla pula tra le diverse misure”. Spera quindi che la politica cantonale continui a stanziare i fondi necessari per portare avanti la strategia per la biodiversità.

Il consigliere di Stato grigionese Jon Domenic Parolini ha illustrato ai media lo scopo e i principi cardine della strategia per la biodiversità: “La domanda centrale è cosa vogliamo lasciare alle prossime generazioni”. Chi distrugge i valori naturali toglie qualcosa a chi verrà dopo. I Grigioni devono rimanere un luogo in cui vale la pena vivere; per questo motivo il Cantone, insieme a numerosi partner, ha elaborato la strategia e ne ha avviato l’attuazione nel 2025.

Il capo dell’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente, Remo Fehr, ha illustrato ulteriori motivi per cui ciò è così importante: “Una natura intatta è un tratto distintivo dei Grigioni. Inoltre, rappresenta un luogo di rifugio per numerosi animali”.

Le misure avviate verranno ora consolidate e verranno avviati ulteriori progetti.