GR: svelato l’autore della serie di furti con scasso a Coira

Keystone-SDA

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La Polizia cantonale dei Grigioni ha risolto una serie di 58 furti con scasso da veicoli avvenuti a Coira. Il sospettato ha confessato, hanno comunicato oggi le forze dell'ordine.

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(Keystone-ATS) Il 28enne svizzero avrebbe commesso i reati tra la fine di maggio e la fine di giugno di quest’anno. L’uomo si è intrufolato nei parcheggi sotterranei e ha rotto i finestrini delle automobili.

L’autore dei furti ha sottratto oggetti per un valore di diverse migliaia di franchi e ha causato danni materiali per decine di migliaia di franchi. Secondo le sue stesse dichiarazioni, avrebbe avuto bisogno di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

L’uomo sarà denunciato alla Procura pubblica dei Grigioni.