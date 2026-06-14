GR: svolta a destra in Gran Consiglio, l’UDC conquista 35 seggi

Keystone-SDA

L'UDC è la gran vincitrice delle elezioni del Gran Consiglio grigionese. Dagli attuali 25 seggi passa a 35. Centro, PLR e PS perdono seggi. Verdi liberali rimangono stabili e i Verdi entrano con un proprio gruppo in Parlamento.

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(Keystone-ATS) L’UDC supera addirittura il proprio obiettivo di 30 seggi, comunicato in assemblea lo scorso dicembre. Fra i vincitori ci sono anche i Verdi, che per la prima volta in corsa da soli, hanno raggiunto la soglia del 3% necessaria per formare un gruppo in Parlamento. Dall’inizio della prossima legislatura, a fine agosto, i Verdi occuperanno sette seggi. Lo stesso numero verrà nuovamente occupato dai Verdi liberali, che rimangono stabili.

Il Centro, da maggiore forza in Parlamento, passa così al secondo posto con 28 seggi (-6), al terzo c’è il PLR con 23 posti (-4) e poi il PS con 20 (-5). In termine di perdita di seggi il Centro è il grande sconfitto in questa domenica elettorale.

La partecipazione alle elezioni del Parlamento ha raggiunto quasi il 48%.