The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: tassazione individuale, le conseguenze per i Grigioni

Keystone-SDA

Il Canton Grigioni ha bocciato la legge federale sull'imposizione individuale con il 52% di voti contrari. A livello federale la revisione è stata però accettata con circa il 54%. Un "sì" che avrà conseguenze anche a livello cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Dobbiamo cambiare fondamentalmente il sistema a livello operativo. Dobbiamo valutare quali processi devono essere ripensati e questo richiederà risorse e tempo”, ha dichiarato il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni del Canton Grigioni, Martin Bühler (PLR), ai microfoni della RSI.

Secondo la Conferenza dei governi cantonali a livello nazionale sono previste all’incirca 1,7 milioni di dichiarazioni di imposte in più. Per i cantoni è inoltre previsto un calo delle entrate di 130 milioni di franchi, 500 milioni in meno invece per la Confederazione.

Con l’approvazione di ieri in futuro ogni persona sarà tassata separatamente, sia se sposata che celibe o nubile. L’entrata in vigore della legge è prevista per il 2032.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR