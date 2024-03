GR: traffico di aggiramento; misure lungo A13 e A28 per Pasqua

(Keystone-ATS) Nei Grigioni, le festività pasquali cadono anche quest’anno durante la stagione degli sport invernali. Per questo motivo l’Ufficio tecnico cantonale attuerà nuovamente le misure lungo le autostrade A28 e A13 per ridurre il traffico di aggiramento nel corso del fine settimana pasquale. Lo indicano oggi in una nota le autorità cantonali

L’obiettivo principale delle misure adottate finora lungo la A13 e la A28 consiste nell’impedire la formazione di colonne nei villaggi interessati dal traffico di aggiramento nonché nel garantire la circolazione delle organizzazioni di primo intervento e dei trasporti pubblici all’interno dei paesi. Negli scorsi mesi invernali ed estivi questo obiettivo è stato raggiunto, sottolinea l’Ufficio tecnico (UT) grigionese, che è responsabile della gestione del traffico.

In particolare, a gennaio, durante tre fine settimana su quattro l’UT ha istituito diverse misure nella Bassa Prettigovia in collaborazione con la Polizia cantonale dei Grigioni e l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I provvedimenti sono stati adottati nonostante nella prima valutazione dello scorso autunno fossero state previste solo da febbraio a metà marzo 2024. Il tempo soleggiato e le buone condizioni di innevamento hanno causato un volume di traffico maggiore rispetto a quello del mese di gennaio 2023 precisa ancora l’UT.

Siccome anche le misure attuate nella primavera/estate 2023 lungo la A13 hanno dimostrato la propria validità, l’UT predisporrà un dispositivo comparabile a quello dell’anno scorso anche durante le altre festività primaverili (Ascensione e Pentecoste) nonché durante i fine settimana all’inizio di luglio.

Il dispositivo si estenderà verso sud, a seconda del volume di traffico, da Zizers alla galleria Isla Bella. Anche per il traffico di rientro verso nord sono previste misure durante le feste primaverili e i fine settimana di agosto.