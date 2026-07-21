GR: traffico di sviamento, UDC critica la risposta del Governo

Keystone-SDA

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Lo scorso fine settimana, a causa di un ingorgo sulla A13 nel Canton Grigioni, il traffico si è spostato nei villaggi vicini all'autostrada. L'UDC vuole combattere il problema che si presenta con regolarità con una mozione. Questa chiede di adottare il modello simile a quello di Birsfelden (BL). Il Governo retico è invece scettico.

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(Keystone-ATS) L’UDC non ha visto di buon occhio la risposta arrivata dalla Casa Grigia. In un comunicato scrive: “Un’esigenza urgente della popolazione grigionese viene rimandata a data da definire”.

Nella sua risposta alla mozione inoltrata lo scorso aprile il Governo ha affermato che il modello di Birsfelden è ancora oggetto di procedimenti giudiziari. “Il Governo ritiene opportuno attendere che la situazione giuridica sia chiarita o che venga emesso un verdetto definitivo prima di impiegare ulteriori risorse per l’elaborazione e la valutazione di un ulteriore progetto pilota nei Grigioni”.

Per combattere il problema del traffico di sviamento a Birsfelden dal 2025 è vietato il passaggio su diverse strade di quartiere. Chi si ferma meno di 15 minuti nelle zone interessate viene multato. Nei Grigioni i tratti colpiti sono però strade di grande transito. Coira dovrebbe quindi dapprima vedere se le disposizioni di diritto federale permettano delle chiusure temporanee.

UDC chiede uno studio di fattibilità

L’UDC non digerisce gli argomenti portati dal Governo. “Riconosciamo che il quadro giuridico è complesso. Proprio per questo il partito ha chiesto uno studio di fattibilità e non un progetto già pronto”, ha scritto nella nota. Per il partito si tratta ora di creare delle basi, indicare delle possibilità e avviare un dialogo con la Confederazione. “Chi ritiene che valga la pena verificare i margini di manovra solo dopo l’esito di una causa, si limita a prendere la strada più facile.”

La mozione verrà probabilmente discussa nella sessione di agosto, la prima con il Gran Consiglio nella sua nuova composizione dopo le elezioni dello scorso giugno. Anche i Verdi hanno inoltrato un’interpellanza sullo stesso tema.