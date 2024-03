GR: travolti da valanga, muoiono due sciescursionisti

(Keystone-ATS) Due sciescursionisti di 54 e 57 anni hanno perso la vita travolti da una valanga ieri pomeriggio nei Grigioni.

Stando a quanto indicato oggi dalla polizia cantonale retica erano Partiti dal rifugio Silvretta e stavano scendendo a valle verso Klosters. In zona detta Schintersiten, su un versante a forte pendenza, si sono staccate diverse slavine. La massa nevosa ha trascinato i due malcapitati verso le rocce: entrambi hanno riportate ferite mortali.

Sul posto sono intervenuti la colonna di soccorso, la Rega e la Alpinpolizei austriaca. Sulla vicenda sta indagando la procura grigionese.

In totale, 143 incidenti legati a slavine si sono verificati dallo scorso ottobre, stando alle statistiche dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Sono 190 le persone travolte da valanghe, 14 di esse non sono sopravvissute.