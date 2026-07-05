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GR: tripla collisione dopo sorpasso azzardato

Keystone-SDA

Un sorpasso azzardato ha provocato un incidente fra tre veicoli ieri mattina sulla strada del Maloja (GR). Una conducente 61enne ha riportato ferite lievi, mentre un secondo si è sottoposto successivamente, di propria iniziativa, ad accertamenti medici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il sinistro, indica in una nota odierna la polizia grigionese, si è verificato poco dopo le 09.30 a Vicosoprano, in località Nasciarina. Tutte le auto coinvolte nella collisione procedevano nella medesima direzione.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, la donna ferita è stata trasportata dalla Rega all’Ospedale cantonale di Coira. Le vetture sono uscite malridotte dallo scontro: per due il danno è stato totale. La strada del Maloja è rimasta chiusa completamente al traffico per circa un’ora, poi la circolazione è ripresa a senso alternato.

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