GR: tripla collisione dopo sorpasso azzardato
Un sorpasso azzardato ha provocato un incidente fra tre veicoli ieri mattina sulla strada del Maloja (GR). Una conducente 61enne ha riportato ferite lievi, mentre un secondo si è sottoposto successivamente, di propria iniziativa, ad accertamenti medici.
(Keystone-ATS) Il sinistro, indica in una nota odierna la polizia grigionese, si è verificato poco dopo le 09.30 a Vicosoprano, in località Nasciarina. Tutte le auto coinvolte nella collisione procedevano nella medesima direzione.
Dopo le prime cure ricevute sul posto, la donna ferita è stata trasportata dalla Rega all’Ospedale cantonale di Coira. Le vetture sono uscite malridotte dallo scontro: per due il danno è stato totale. La strada del Maloja è rimasta chiusa completamente al traffico per circa un’ora, poi la circolazione è ripresa a senso alternato.