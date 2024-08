GR: trovato corpo escursionista al confine con l’Austria

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un escursionista austriaco di 66 anni è stato ritrovato morto ieri nel tardo pomeriggio sul territorio di Seewis, nei Grigioni, dopo un’operazione di ricerca transfrontaliera fra Svizzera e Austria durata diversi giorni.

Il corpo è stato rinvenuto sul Salaruelkopf, cima di 2841 metri che si trova al confine tra il cantone retico e il Vorarlberg.

Lo comunica oggi la polizia grigionese, confermando precedenti informazioni delle forze dell’ordine austriache. La vittima è un uomo originario della regione di Feldkirch, che mercoledì si è recato nel Vorarlberg per una gita in montagna e non è più tornato a casa. Da allora era considerato disperso.

A individuare il cadavere, sul massiccio del Rätikon, è stato un escursionista tedesco, verso le 17.30 di ieri. In seguito è intervenuto un elicottero per recuperare la salma.

Le autorità grigionesi indagheranno ora sui motivi che hanno portato al decesso. Le circostanze fanno attualmente pensare che l’uomo sia rimasto coinvolto in una caduta accidentale, ha detto un portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS.