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GR: tunnel del San Bernardino di nuovo aperto

Keystone-SDA

A causa di un incidente stradale il tunnel del San Bernardino è rimasto chiuso per diverse ore oggi. Stando alle informazioni pubblicate sul sito sullo stato delle strade grigionesi il tunnel è ora di nuovo aperto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sulla pagina internet strassen.gr.ch dell’Ufficio tecnico grigionese la strada fra San Bernardino e Hinterrhein è di nuovo colorata di verde. Le macchine, che erano state deviate sul Passo del San Bernardino, e i veicoli pesanti fermi alle aree di sosta di Hinterrhein e Campagnola possono di nuovo transitare attraverso il tunnel.

L’incidente si è verificato stamattina poco prima delle 10, ha confermato il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Roman Rüegg a Keystone-ATS. Maggiori informazioni verranno diramate in un comunicato, che verrà diffuso nel corso del pomeriggio.

Se nei Grigioni il traffico fra nord e sud è tornato a scorrere, al portale nord del tunnel del San Gottardo le colonne oggi a mezzogiorno hanno raggiunto i 18 chilometri. Il servizio di informazione del Touring Club Svizzero (TCS) ha stimato un tempo di attesa di circa tre ore.

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