GR: UDC verso un aumento dei seggi in Gran Consiglio

Keystone-SDA

I risultati dei primi 17 circondari elettorali grigionesi prevedono un aumento dei seggi in Gran Consiglio per l'UDC. I Verdi, questa volta in corsa da soli, raggiungerebbero la quota del 3% necessaria per formare un gruppo in Parlamento.

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(Keystone-ATS) A perdere seggi, secondo i risultati parziali, sarebbero il PS e il Centro. Quest’ultimo partito attualmente è quello con più seggi nel Parlamento retico, ovvero 34. È possibile che verrà superato dall’UDC, che attualmente ne ha 25.

I Verdi hanno una settantina di voti in più rispetto ai Verdi liberali, partito che al momento ha il gruppo più piccolo in Parlamento.

Primi nomi dal Grigioni italiano

Secondo la Cancelleria di Stato, fra le 17 e le 17.15 dovrebbe essere chiaro chi da agosto occuperà i 120 seggi del legislativo cantonale. Per i circondari uninominali, ovvero quelli con un solo seggio, è probabile che i nomi saranno chiari già prima.

Nel Grigioni italiano nel circondario di Brusio è stato eletto con 243 voti su 412 schede Davide Migliacci (UDC), futuro sindaco del Comune a sud della Valposchiavo. I risultati degli altri due circondari italofoni con un solo seggio, Bregaglia e Calanca, al momento non sono ancora stati pubblicati.

Sempre in Valposchiavo è probabile che il primo dei due seggi verrà occupato dall’attuale granconsigliera UDC, Gabriela Menghini-Inauen. A Mesocco uno dei due seggi è probabile che andrà in mano al candidato liberale e sindaco, Mattia Ciocco.