GR: UDC vuole mantenere il seggio nel Municipio di Davos

Keystone-SDA

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L'UDC di Davos ha nominato Rebekka Gadmer come candidata per il Municipio per l'elezione suppletiva del 27 settembre. L'elezione è necessaria perché Valérie Favre Accola (UDC), l'attuale vicesindaca, è stata eletta lo scorso giugno nel Governo grigionese.

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(Keystone-ATS) Favre Accola rimarrà in carica a Davos fino alla fine di quest’anno. Entrerà a far parte dell’esecutivo cantonale a partire dal primo gennaio 2027.

L’UDC ha scritto in un comunicato di voler difendere il proprio seggio all’interno del Municipio composto da cinque membri. La candidata, Rebekka Gadmer, gestisce insieme al marito un’azienda agricola. Inoltre, lavora come impiegata commerciale in una falegnameria di Davos. È responsabile della contabilità e delle attività amministrative e organizzative dell’azienda.

La candidata di Davos Glaris porta con sé anche un bagaglio politico: è attiva nel consiglio scolastico da otto anni e “conosce quindi il funzionamento del Comune”, si legge nella nota.

Al momento non sono state comunicate altre candidature per l’elezione suppletiva. Attualmente, oltre a Favre Accola, fanno parte dell’esecutivo di Davos il sindaco Philipp Wilhelm (PS), Jürg Zürcher (PLR), Walter von Ballmoos (VL) e Claudia Bieler (PS).