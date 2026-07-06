GR: un’insegna trilingue per l’Ospedale cantonale dei Grigioni?

Keystone-SDA

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Finora la scritta dell'Ospedale cantonale a Coira è solo in lingua tedesca. Nella risposta a una mozione del granconsigliere Maurizio Michael (PLR) il Governo grigionese ha risposto che "è stata prospettata una soluzione in merito". In analisi anche la possibilità di fissare il plurilinguismo nel quadro dei mandati di prestazioni nel nuovo elenco degli ospedali grigionesi.

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(Keystone-ATS) La mozione non concerne solo l’insegna, ma tutta al comunicazione all’interno dell’istituto sanitario. “Un’analisi recente del sito web dell’Ospedale cantonale evidenzia la mancata disponibilità delle lingue minoritarie di gran parte dei contenuti pubblicati”, si legge nell’atto parlamentare firmato da quasi 50 deputate e deputati. La questione non è nuova: alcuni anni fa l’Ospedale cantonale era stato criticato per il fatto che affidasse la traduzione delle sue pagine a “Google Translate”.

Stando alle nuove linee guida della sanità cantonali, presentate questa primavera dal Governo, l’Ospedale cantonale di Coira assumerà il ruolo di ospedale centrale di riferimento per tutto il Cantone. Proprio per questo secondo Michael il nosocomio dovrà garantire a tutti gli utenti uno scambio informativo, scritto e orale in tutte e tre le lingue ufficiali cantonali.

Traduzioni con costi fino a un milione di franchi

Il Governo nella sua risposta scrive di riconoscere l’importanza del trilinguismo. “Per questo motivo, dal 2022 il Servizio specializzato per il plurilinguismo cura scambi regolari con l’Ospedale cantonale dei Grigioni, grazie ai quali è possibile ottenere costantemente dei miglioramenti”, continua la risposta pubblicata oggi. L’esecutivo cantonale aggiunge poi che già oggi il nosocomio di Coira propone un’offerta completa per la comunicazione plurilingue, sottoforma ad esempio di interpretariato e traducendo i documenti più importanti.

La traduzione di tutti i contenuti del sito web e dei documenti stampati causerebbe costi tra gli 800’000 e il milione di franchi. A ciò vanno aggiunti costi annui ricorrenti di 200’000 franchi per l’aggiornamento dei contenuti.

Il Governo valuterà ora se sarà possibile formulare direttive nell’uso delle lingue nel quadro dei mandati di prestazioni per la pianificazione ospedaliera, che entrerà in vigore probabilmente nel 2028.

La mozione inoltrata nel mese d’aprile verrà presumibilmente discussa in Gran Consiglio nella sessione di agosto, la prima della nuova legislatura.