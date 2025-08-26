The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: un lupo ha sbranato 37 pecore in Alta Engadina

Keystone-SDA

Un lupo ha ucciso undici pecore e ne ha ferite altre 26 su un alpeggio nel comune di Sils i. E., nell'Alta Engadina (GR). Gli animali feriti hanno dovuto essere abbattuti, mentre le restanti 700 pecore lasceranno l'alpe prematuramente. Il lupo dovrà essere ucciso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per evitare ulteriori danni, l’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca (ACP) ha ordinato di abbattere il lupo che ha causato il danno entro 60 giorni, in conformità con le norme federali, come indicato oggi sul sul sito dell’ACP.

Il lupo in questione si aggira attualmente nel territorio dei comuni di Sils e Bregaglia (GR). Il guardiacaccia cantonale e i cacciatori autorizzati nell’ambito della caccia alta dei Grigioni avranno il permesso di abbatterlo.

