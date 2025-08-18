The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: un robot per coltivare i pendii

Un motocoltivatore elettrico potrebbe contribuire in futuro ad alleggerire il carico di lavoro degli agricoltori, che coltivano terreni ripidi. Il Governo grigionese ha stanziato un contributo pari a 362'400 franchi per sviluppare ulteriormente il progetto.

1 minuto

(Keystone-ATS) La Scuola universitaria professionale dei Grigioni assieme alla ditta altatek, con sede nella Valle di Safien, vogliono produrre in serie il nuovo robot a un asse. L’investimento complessivo ammonta a quasi un milione di franchi, ha scritto oggi il Governo retico in un comunicato.

Il contributo cantonale è stato concesso nell’ambito della Legge per la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni. “Amea”, questo il nome del macchinario, riesce a riconoscere gli ostacoli attraverso la cosiddetta procedura di teach-in e li evita automaticamente. La sua batteria può inoltre essere utilizzata come accumulatore di energia mobile.

Con questo progetto l’automazione e l’elettrificazione nell’agricoltura muoverà i suoi primi passi anche nelle regioni alpine, caratterizzate da un paesaggio più impervio e più impegnativo da gestire.

