GR: un ulteriore passo avanti per il vallo di protezione di Sorte

Keystone-SDA

L'assemblea comunale di Lostallo (GR) in Mesolcina ha approvato ieri sera all'unanimità il credito per la progettazione del vallo di protezione di Sorte. La frazione era stata devastata dall'alluvione nel giugno del 2024.

(Keystone-ATS) Il credito di 140’000 franchi, approvato ieri sera con 45 voti favorevoli e zero contrari, permetterà di progettare l’opera che in futuro proteggerà la zona di Sorte sulla sponda destra del fiume Moesa. La frazione era stata devastata da un nubifragio nel giugno del 2024. Tre persone persero la vita, una risulta ancora dispersa.

“Rientro a Sorte al più presto a metà 2028”

Nei prossimi mesi il progetto di massima verrà affinato. In sostanza esso prevede la costruzione di un vallo lungo 425 metri dal riale Molera fino al fiume Moesa. In caso di eventi straordinari con colate detritiche l’opera di protezione devierà il materiale verso sud. “Il progetto una volta rielaborato dovrà essere approvato dalle autorità federali”, ha illustrato il sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti, a Keystone-ATS. Di seguito il Canton Grigioni e la Confederazione assicureranno i crediti necessari. Solo alla fine si tornerà al voto nel Comune di Lostallo. L’assemblea comunale sarà chiamata a decidere sul credito di costruzione per il terrapieno stimato a sette milioni di franchi, dei quali il 35% a carico del Comune.

Giudicetti spera che la votazione si possa tenere entro la fine del 2026. Se così fosse i lavori potrebbero iniziare nel 2027. “Per il rientro a Sorte prospettiamo al più presto a metà del 2028”, ha aggiunto Giudicetti. Una quindicina di persone è ancora sfollata dalla sera del 21 giugno 2024.

122 assemblee in 32 anni

Per il sindaco l’assemblea di ieri è stata l’ultima in 32 anni alla guida del Comune di Lostallo. “Ne ho condotte 122 in questo periodo”, ha raccontato Giudicetti. La sua carriera da municipale termina dunque con un passo verso un nuovo inizio per Sorte e i suoi cittadini. “È stato un finale emozionante. C’è stata un po’ di commozione, anche se devo dire che dopo l’alluvione ho la pelle più dura”.

Dal primo gennaio l’attuale municipale Moreno Monticelli prenderà le redini del Comune che conta oltre 500 abitanti.