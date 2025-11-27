GR: uomo cade nel Lago Bianco ghiacciato e muore

Un uomo di 66 anni è caduto ieri pomeriggio nel Lago Bianco a nord della Valposchiavo. Un equipaggio della Rega ha recuperato la persona tramite un verricello. Malgrado i tentativi di rianimarlo, il medico d'urgenza ha solo potuto constatarne il decesso.

(Keystone-ATS) Verso le 17.00 di ieri un macchinista della Ferrovia retica ha notato degli oggetti in un buco della superficie ghiacciata. L’uomo ha subito allertato i soccorsi. “L’uomo è stato rinvenuto ad alcuni metri dalla riva”, ha dichiarato il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Markus Walser, a Keystone-ATS.

Il 66enne svizzero è stato recuperato dalla Rega e indossava ancora le racchette da neve con le quali probabilmente si è avventurato sulla superficie ghiacciata del lago. “La Polizia cantonale sconsiglia vivamente di intraprendere azioni simili”, ha continuato Walser. Il lago a oltre 2’200 metri di quota al momento non è ancora totalmente ghiacciato.

La Polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo, insieme al Ministero pubblico, le circostanze dell’incidente.