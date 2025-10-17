GR: uomo ferito al volto da una motosega a Laax

Ieri pomeriggio a Laax (GR) un uomo è rimasto ferito al volto da una motosega a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo quanto riferisce oggi la polizia cantonale retica, l'uomo ha riportato un taglio sotto l'occhio sinistro ed è stato trasportato in ospedale dai servizi sanitari.

(Keystone-ATS) Attorno alle 15:00 il 30enne era impegnato a tagliare dei rami quando, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe ferito con l’attrezzo. Alcuni operai presenti in un cantiere vicino sono subito intervenuti per assisterlo, prima che giungessero i soccorsi.

Secondo un portavoce della polizia cantonale, interpellato dall’agenzia Keystone-ATS, la lesione riportata dal malcapitato è profonda.