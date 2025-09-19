The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: urto fra veicoli, ferita una motociclista a Zernez

Keystone-SDA

Incidente stradale ieri pomeriggio in una galleria della strada del passo del Forno (GR). Un camion e una moto sono entrati in contatto e la conducente della due ruote è rimasta ferita.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto comunica oggi la polizia grigionese, la 62enne stava procedendo da Zernez in direzione del passo quando attorno alle 14:45, nel tunnel Val da Barcli, è entrata in collisione col mezzo pesante che procedeva in senso inverso.

La motociclista ha subito ferite ad una gamba ed è stata portata dai soccorritori all’ospedale di Scuol. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica esatta dei fatti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR