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GR: veicolo in fiamme a Pontresina

Keystone-SDA

Un veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme oggi a fine mattinata a Pontresina, sulla strada del Passo del Bernina (GR). Nessuno è rimasto ferito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il veicolo ha preso fuoco poco dopo le 11:00 all’altezza della stazione della Ferrovia retica Bernina Suot, viene precisato in una nota odierna della polizia cantonale grigionese.

Il conducente 29enne e la sua passeggera hanno potuto mettersi in salvo e sono stati trasportati all’ospedale di Samedan per accertamenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

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