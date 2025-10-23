GR: via libera per regolare il branco di lupi in Bassa Engadina

Keystone-SDA

Due terzi dei giovani lupi del branco "Clemgia" in Bassa Engadina potranno essere abbattuti. L'Ufficio federale dell'ambiente ha accettato la richiesta di Coira. Inoltre fra Flims e Trin (GR) potrà essere abbattuto un lupo solitario, che ha attaccato un vitello.

(Keystone-ATS) Le due decisioni sono state pubblicate oggi sul sito dell’Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni. La presenza di un secondo branco in Bassa Engadina è stata confermata all’incirca due settimane fa. I lupi si muoverebbero a sud del fiume Inn. Gli abbattimenti potranno essere effettuati dai guardiani della selvaggina fino alla fine di gennaio dell’anno prossimo.

Il Dipartimento delle infrastrutture, energia e mobilità ha deciso l’abbattimento di un lupo solitario che ha causato dei danni su territorio del Comune di Flims. Secondo il documento dipartimentale un vitello di due settimane è stato ferito mortalmente nella notte fra il 18 e il 19 ottobre. L’animale si trovava assieme alla madre in un recinto di circa due ettari.

Secondo l’ordinanza federale sulla caccia, un cantone può abbattere singoli lupi se uccidono almeno sei ovini o caprini nell’arco di quattro mesi o se uccidono o feriscono gravemente un bovino, un equino o un camelide.