GR: voto elettronico ora anche a San Vittore

I Comuni di San Vittore, nella bassa Mesolcina, e Sumvitg, in Surselva, hanno aderito al circolo del voto elettronico del Cantone dei Grigioni. Gli aventi diritto di voto di questi due enti locali potranno far uso dell'e-voting in occasione della votazione popolare del prossimo 8 marzo a patto che si annuncino entro l'11 gennaio tramite i siti internet del Cantone o del rispettivo comune.

(Keystone-ATS) Infatti, “affinché la registrazione possa essere considerata valida per la prossima chiamata alle urne, l’annuncio deve (…) essere effettuato al più tardi otto settimane prima del giorno della votazione”, spiega la Cancelleria dello Stato in un comunicato diramato stamani.

Con San Vittore e Sumvitg salgono a 28 i Comuni retici che offrono ai loro cittadini la possibilità di votare elettronicamente. In occasione dell’ultima consultazione popolare del 30 novembre le quote maggiori di voti espressi in linea sono state registrate ad Arosa (26,1%), Lumnezia (27,6%), Pontresina (27,9%) e Silvaplana (26,9%). Solo a Coira e a Thusis, dove in occasione dell’ultima votazione popolare l’e-voting è stato introdotto per la prima volta, la quota non ha raggiunto il 10%.