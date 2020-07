GR: "Fairtrail" rende gentili, puliti e pronti sui sentieri

Si ricorre all'umorismo grigionese per promuovere una coesistenza pacifica sui sentieri. Grigioni Vacanze sda-ats

17 luglio 2020

(SDA-ATS)

Escursionismo, ciclismo, jogging e mountain bike sono in continuo aumento e occorre promuovere una coesistenza pacifica. I Grigioni lo fanno con la campagna Fairtrail.

Da dieci anni a questa parte si punta sulla coesistenza a diversi livelli, comunica oggi l'amministrazione cantonale. La campagna di sensibilizzazione "Fairtrail" è rivolta agli ospiti e alla popolazione locale. Ricorre al senso dell'umorismo grigionese e promuove una coesistenza pacifica sui sentieri.

Le attività promozionali hanno fatto capo a video per e-mountain biker e ad inserzioni cartacee per escursionisti e mountain biker. Su entrambi i media si richiama ad virtuosa coesistenza e ad comportamento corretto in mezzo alla natura.

La presenza dei "Fairdinands"

La campagna ha attivato su tutto il territorio grigionese, per la durata di quaranta giornate, la presenza di un gruppo di guide escursionistiche e di mountain bike. I cosiddetti "Fairdinands" parlano con ospiti e persone del posto, e raccolgono preziosi riscontri e testimonianze che vengono pubblicate sul sito di Fairtrail, spazio web disponibile in lingua tedesca e inglese.

Il progetto di comunicazione "Faitrail" promuove inoltre la collaborazione tra l'Ufficio tecnico dei Grigioni, l'Ufficio dell'economia e del turismo, Grigioni Vacanze, le destinazioni turistiche e le guide escursionistiche e di mountain bike.

Una segnaletica che ha fatto scuola

Nell'ambito della sentieristica i Grigioni hanno sviluppato la segnaletica per il traffico non motorizzato che nel frattempo è diventata uno standard a livello svizzero. Un esempio su tutti i vistosi cartelli di avviso nei punti di passaggio attraverso le recinzioni, creati in collaborazione il settore agricolo. Sono stati elaborati e pubblicati anche gli standard tecnici che garantiscono un'adeguata sicurezza lungo i sentieri.