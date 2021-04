GR: aperte le iscrizioni alle vaccinazioni anche per i 16enni

Oggi è entrato in funzione il nuovo centro di vaccinazione presso la Stadthalle di Coira. Saranno vaccinate fino a 1700 persone al giorno. KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2021 - 10:01

(Keystone-ATS)

L'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni comunica che da oggi sono aperte le iscrizioni alla vaccinazione per tutte le fasce di età. Anche i 16enni possono registrarsi per l'iniezione contro il Covid-19. Aperto oggi il nuovo centro di vaccinazione di Coira.

Ora possono iscriversi anche per le persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni e tra i 25 e i 34 anni. Gli appuntamenti vengono assegnati nei prossimi due/tre mesi in base all'età e la priorità spetta come finora alle persone che soffrono di gravi malattie croniche e agli over 75.

Nella comunicazione odierna, l'Amministrazione cantonale dei Grigioni annuncia anche l'apertura del nuovo centro di vaccinazione all'interno della Stadthalle di Coira, struttura che sostituisce quella allestita presso il Kreuzspital. La nuova soluzione logistica permette di vaccinare un numero maggiore di persone e in minor tempo. Nei prossimi giorni saranno vaccinate fino a 1700 persone al giorno, grazie anche all'aiuto straordinario di medici e infermieri in pensione o non più attivi.

L'Ufficio di igiene pubblica ricorda che la lentezza delle forniture delle dosi di vaccino condiziona in modo negativo il ritmo delle vaccinazioni di massa. Secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica, alle persone che hanno già superato il Covid-19 verrà somministrata solo una dose di vaccino.

Si raccomanda di procedere all'iscrizione sul sito web dedicato www.gr.ch/impfen.