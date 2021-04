GR: aumentati gli avvistamenti di lupi a Rheinwald

Aumentati gli avvistamenti di lupi nei Grigioni KEYSTONE/DPA/BORIS ROESSLER sda-ats

In marzo l'Ufficio grigionese della caccia e della pesca ha registrato un maggior numero di avvistamenti di lupi vicino agli insediamenti nella zona di Rheinwald. L'Ufficio ha inoltre ricevuto un video per segnalare la possibile presenza di un orso vicino a Imboden.

Dalla registrazione non è stato possibile determinare chiaramente se si tratti effettivamente di un orso, come ha spiegato oggi il capo dell'ufficio Adrian Arquint su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS. La squadra che si è recata sul posto ha avuto l'impressione che si trattasse piuttosto di un camoscio, ma non è possibile escludere che un orso si aggirasse nei dintorni.

Nella zona di Rheinwald, molti lupi sono stati avvistati dentro e intorno agli insediamenti, ha dichiarato l'Ufficio della caccia e pesca nel suo rapporto mensile di marzo sui grandi predatori. Questi ultimi hanno ucciso molti animali selvatici, ma nessun animale da reddito. Per studiarne i movimenti, l'ufficio ha anestetizzato e dotato di un trasmettitore un esemplare.

In totale in marzo ci sono state 210 segnalazioni di lupi nel cantone dei Grigioni. Stando al rapporto mensile ci sono state anche una cinquantina osservazioni di lince. Da metà aprile è in corso un monitoraggio del felino su vasta scala per scoprire quanti esemplari sono presenti nelle regioni Surselva, Safiental e Heinzenberg. I risultati non sono attesi prima dell'estate, ha spiegato Arquint.