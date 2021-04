GR: casi di rigore, adeguamenti in seguito a decisioni Berna

Il Canton Grigioni ha adeguato i provvedimenti sull'esecuzione dei casi di rigore alle decisioni prese dalla Confederazione KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2021 - 10:51

(Keystone-ATS)

Il Canton Grigioni ha adeguato l'esecuzione dei provvedimenti per i casi di rigore alle decisioni prese dalla Confederazione.

In particolare, dal primo aprile, per le imprese con un giro d'affari annuo fino a cinque milioni di franchi il limite dei contributi è stato aumentato ad al massimo un milione.

Inoltre Coira ha ripreso le modifiche per altri due tipi di aziende, decise da Berna: si tratta delle imprese costituite tra il primo marzo e il 30 settembre 2020 e di quelle che conseguono un fatturato annuo superiore a cinque milioni di franchi, precisa la Cancelleria dello Stato retica in una nota odierna.

Aziende istituite tra il 1/3 e il 30/9

Le aziende grigionesi istituite tra il primo marzo e il 30 settembre dello scorso anno possono quindi fin da subito presentare una domanda per gli aiuti finanziari previsti per i casi di rigore.

Le imprese che hanno già inoltrato una richiesta e che hanno ricevuto una risposta negativa non devono presentarne una nuova. Le domande saranno riesaminate d'ufficio, sottolineano le autorità cantonali.

Aziende con fatturato superiore a 5 milioni

Per le aziende con un fatturato annuo medio superiore a cinque milioni di franchi valgono le regole della Confederazione, uniformi a livello federale: si tratta di un limite di contributo di cinque milioni di franchi e del 20% del giro d'affari dell'anno precedente. Per cali del fatturato superiori al 70% vale un limite di dieci milioni di franchi e del 30%.

Per le imprese vale inoltre una "partecipazione condizionata agli utili". I contributi erogati a partire dal primo aprile 2021 dovranno infatti essere rimborsati al Cantone a seconda dell'utile annuo imponibile 2021. Si tiene conto delle perdite del 2020. Le aziende con un giro d'affari superiore a cinque milioni di franchi non devono presentare una nuova domanda, se ne hanno presentata già una, precisano ancora le autorità retiche.

Riaperture del 19 aprile 2021

Infine, gli aiuti per casi di rigore vengono mantenuti anche dopo le riaperture del 19 aprile 2021. Ciò vale in particolare per gli esercizi di ristorazione, dato che non sono ancora integralmente aperti.

In una prima fase il Canton Grigioni indennizzerà le imprese per i cali del fatturato subiti dall'inizio della pandemia, ovvero a metà marzo 2020, fino al mese di marzo 2021 compreso. In merito ai contributi concernenti cali del giro d'affari a partire dal primo aprile 2021 e nei mesi successivi le autorità informeranno in un secondo momento, conclude il comunicato.