GR: focolai Covid in tre scuole Alta Engadina

Al liceo Academia Engiadina a Samedan si è sviluppato uno dei tre focolai di Covid-19 che interessano l'Alta Engadina (foto d'archivio) KEYSTONE/ARNO BALZARINI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ottobre 2020 - 20:00

(Keystone-ATS)

Nei Grigioni sono stati identificati focolai di Covid-19 in tre scuole dell'Alta Engadina. Si tratta della scuola elementare Grevas a St. Moritz, il liceo Academia Engiadina a Samedan e la scuola professionale commerciale pure a Samedan.

Tre insegnanti della scuola elementare di St. Mortiz sono in isolamento e un insegnante e la seconda classe elementare sono in quarantena, ha fatto sapere l'Ufficio dell'igiene pubblica del canton Grigioni.

All'Academia Engiadina, la prima classe della scuola secondaria è stata colpita e messa in quarantena. Alla Scuola professionale sono stati messi in quarantena sette contatti stretti. Per ordine del Dipartimento della salute, l'Academia Engiadina e la Scuola professionale dell'Alta Engadina passano all'insegnamento a distanza per tutte le classi fino alle prossime vacanze.

Gli addetti al tracciamento del dipartimento cantonale hanno identificato possibili persone di contatto e le hanno messe in quarantena.

In Alta Engadina, l'Ufficio dell'igiene pubblica sconsiglia temporaneamente e con urgenza i raduni di più di dieci persone, come pure gli aperitivi e simili.