GR: Marggior margine di manovra e responsabilità per le Regioni

17 dicembre 2020

Il Governo dei Grigioni comunica oggi l'entrata in vigore dal primo di gennaio della revisione parziale della legge sulla promozione e sullo sviluppo economico (LSE), che prevede maggior autonomia e responsabilità per le Regioni.

Il Governo ha inoltre emanato la revisione parziale della relativa ordinanza esecutiva della LSE, decisa dal Gran Consiglio nella sessione di giugno 2020.

In questo modo sono state create le basi giuridiche per mettere in pratica la nuova impostazione del management regionale.

Grazie a questa revisione le 11 Regioni dei Grigioni godranno di maggior spazio di manovra e di maggior autonomia a livello strategico. Le organizzazioni regionali dovranno però partecipare al finanziamento degli uffici per lo sviluppo regionale. Da parte sua il Cantone dei Grigioni garantisce un sostegno finanziario del 50 percento per i costi del personale e un altro per l'attività di base.