GR/VS: disagi al traffico per intense nevicate

La linea della Ferrovia retica del Bernina è chiusa (immagine simbolica).

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 dicembre 2020 - 12:19

(Keystone-ATS)

Le intense nevicate delle ultime ore non hanno causato disagi solo in Ticino, che rimane però la regione svizzera con le precipitazioni più abbondanti anche in pianura. Problemi al traffico si registrano in particolare anche nei Grigioni e in Vallese.

Il Touring club svizzero (TCS) segnala nei due cantoni carreggiate innevate un po' ovunque e divieti di circolazione per camion con rimorchio e autoarticolati. Dal canto loro, le FFS sul loro sito hanno indicato poco fa che la linea del Bernina (GR), tra Pontresina e Poschiavo, è interrotta. Sulla linea Briga (VS)-Domodossola (Piemonte, I) i clienti devono invece fare i conti con soppressioni di treni e ritardi.

Stando a un tweet del servizio meteorologico della televisione svizzerotedesca (SRF Meteo), a San Bernardino (GR) la coltre nevosa ha raggiunto 68 centimetri, 50 a Sedrun (Surselva, GR) e 53 a Simplon Dorf (VS, nei pressi del passo del Sempione).